Завершены поиски 16-летнего мальчика, загадочного исчезнувшего в Усть-Лабинском районе

Мальчика нашли живым.

О том, что в станице Воронежской Усть-Лабинского района 16-летний школьник пропал, стало известно вечером 6 ноября. Тревогу забила мама подростка, когда не дождалась сына домой. Женщина пыталась дозвониться на телефон своему ребенку, но он был недоступен.

Об исчезновении мальчика было заявлено в полицию. По словам матери школьника, около 21:00 6 ноября мальчик ушел из дома на улице Садовой, где проживает. Но вот обратно он так и не вернулся. Куда он мог направиться, женщина не знала, поэтому попросила помощи в поисках.

К работе подключились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт", которые начали рассылать ориентировки на пропавшего мальчика.

Спустя сутки стало известно, что поиски 16-летнего мальчика, загадочного исчезнувшего в Усть-Лабинском районе, завершились.

- Найден. Жив, - сообщили волонтеры "ЛизаАлерт".

Мальчик не пострадал. После беседы с полицейскими, его передали матери.