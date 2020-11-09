Жители Сочи жалуются на нехватку лекарств в аптеках

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В связи с сезоном простудных заболеваний на курорте вырос спрос на противовирусные препараты. Но сочинцы жалуются – лекарств в аптеках днем с огнем не сыщешь.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил изучить причины дефицита лекарств.

- В администрацию пригласили представителей нескольких крупных аптечных сетей. Выяснилось, что проблема стоит на федеральном уровне. Сейчас перегружена система обязательной маркировки препаратов на территории России. Также ситуацию осложняет повышенный ажиотаж, связанный с эпидемиологической обстановкой и отсутствие необходимых лекарственных препаратов у дистрибьюторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время власти попросили помощи в решении данного вопроса на краевом уровне. Угроза дефицита лекарств в аптеках, по данным администрации, стоит на контроле, и уже предприняты меры для решения проблемы.