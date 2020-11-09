В Краснодарском крае умерли шесть пациентов с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжат погибать люди с подтвержденным коронавирусом. По данным на 9 ноября за последние сутки в регионе скончались еще шесть человек с COVID-19. Летальные случаи зафиксированы в больницах Краснодара, Сочи и Тихорецкого района.

- В Краснодаре умерли женщина 63 лет и мужчина 58 лет – местные жители. В Сочи скончались пациенты 62 и 49 лет. В реанимации Тихорецкой ЦРБ умер 69-летний житель Павловского района и 61-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Все умершие пациенты наряду с коронавирусом имели сопутствующие заболевания. Всего за период пандемии на Кубани умерли 478 заболевших, добавили в министерстве здравоохранения региона.

Стоит отметить, что в регионе увеличилось число пациентов в тяжелом состоянии. По данным на 9 ноября к ИВЛ подключены 46 человек, еще пятеро находятся на ЭКМО.