В Краснодаре оштрафовали пять заведений за работу после полуночи

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В вечернее время 6,7 и 8 ноября рейдовые группы проверили 60 предприятий общественного питания Краснодара. Пять из них – были оштрафованы.

- За работу после полуночи и отсутствие масок было составлено пять административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» на юридические лица, а также на должностных лиц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также специалисты проводят рейды и в дневное время. 6 ноября группа нагрянула в ТРЦ «Красная площадь» и гипермаркет «Лента» - граждан без повязок на лице предупреждали об ответственности за несоблюдение масочного режима, одному человеку выписали штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что активно в Краснодаре проверяется общественный транспорт. С начала рейдовых мероприятий административные протоколы выписали 17 водителям и трем пассажирам.