В Анапе девушка проиграла в казино 2,5 млн рублей

Проводится проверка

26-летняя жительница курортного города пришла в полицию с просьбой помочь наказать мошенников. Она рассказала, что в интернете играла в казино, и протяжении нескольких месяцев в тотализатор слила больше 2,5 миллионов рублей. Но потом поняла, что ее «развели», и теперь хочет наказать «обидчиков».

- Материал зарегистрирован. Проверяется достоверность полученной информации, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Специалисты говорят, что вернуть деньги, оставленные в интернет-казино, можно, если игрок докажет неправомерность совершенной транзакции. Например, если ребенок перевел деньги с карты родителей или был взломан мобильный банк. В остальных случаях вернуть проигранную сумму практически нереально.