На Кубани привит от гриппа почти каждый четвертый житель

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Заболеваемости ОРВИ сейчас в крае пока не достигла эпидемического уровня, считают в региональном Минздраве.

Тем не менее прививочная кампания от гриппа идет полным ходом - выполнено около 40% от общего объема вакцинации.

– Прививки от гриппа сделали уже 1 млн 390 тыс. человек – это 24% населения края. Привито более 800 тысяч взрослых и 585 тысяч детей. , – рассказали в министерстве.

Наиболее активно вакцинация идет среди работников сферы образования — привито уже около 106 тысяч из них.

Прививки от гриппа сделаны и более чем 330 тысячами школьников.

В регион уже поступило почти два с половиной миллиона доз противогриппозной вакцины. Всего до конца 2020 года планируется охватить вакцинацией более 3,5 миллиона жителей Кубани.