Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит двоим приятелям из Туапсинского района за попытку сбыта огромной партии гашиша

Сейчас мужчины дожидаются суда под стражей
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

52 - летний житель Туапсинского района решил поближе к старости сменить род занятий, и заняться продажей наркотиков. Мужчина не стал мелочиться, и для начала сразу приобрел через Интернет почти полтора килограмма гашиша. В дальнейшем он планировал расфасовать его по партиям, и продать частями.

Для реализации он нанял своего 53-летнего приятеля, которому в качестве пробной партии отдал 190 граммов гашиша. Опыт оказался крайне неудачным - во время первой же попытки сбыта дилер попал в руки полиции.

Чуть позже оперативники нагрянули с обыском и домой к основному распространителю. И нашли у него расфасованный по 13 пакета гашиш общим весом более 1,2 кг.

- ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 52 и 53 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ,- сообщает ГУ МВД по краю.

Обвиняемы в ожидании суда сейчас находятся под стражей. Им может грозить до 20 лет тюрьмы.

Криминал