До 20 лет тюрьмы грозит двоим приятелям из Туапсинского района за попытку сбыта огромной партии гашиша

Фото Светланы Маковеевой

52 - летний житель Туапсинского района решил поближе к старости сменить род занятий, и заняться продажей наркотиков. Мужчина не стал мелочиться, и для начала сразу приобрел через Интернет почти полтора килограмма гашиша. В дальнейшем он планировал расфасовать его по партиям, и продать частями.

Для реализации он нанял своего 53-летнего приятеля, которому в качестве пробной партии отдал 190 граммов гашиша. Опыт оказался крайне неудачным - во время первой же попытки сбыта дилер попал в руки полиции.

Чуть позже оперативники нагрянули с обыском и домой к основному распространителю. И нашли у него расфасованный по 13 пакета гашиш общим весом более 1,2 кг.

- ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 52 и 53 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ,- сообщает ГУ МВД по краю.

Обвиняемы в ожидании суда сейчас находятся под стражей. Им может грозить до 20 лет тюрьмы.