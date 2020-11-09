В Сочи восемь клубов и ресторанов могут закрыться из-за нарушения режима во время пандемии

Фото мэрии Сочи

В Сочи представители мэрии и сотрудники полиции провели несколько рейдов по проверке соблюдения режима повышенной готовности кафе и ресторанами.

Этой осенью в мэрию стали поступать многочисленные жалобы на то, что многие рестораны и клубы не прекращают свою работу в полночь, а закрываются намного позже.

Проверка подтвердила, что большинство предприятий действующие ограничения соблюдают, но есть и такие, где закон игнорируют. В отношении нарушителей составляются административные протоколы, затем информация передается в судебные инстанции и Роспотребнадзор.

Для владельцев предусмотрены не только серьезные штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, но и полная приостановка деятельности заведения. Минувшим летом таким образом была приостановлена работа около 20 заведений.

Эта практика продолжится и осенью.

– . За три дня в отношении восьми хозяйствующих субъектов подготовлены материалы в Роспотребнадзор для проведения административного расследования и дальнейшей их передачи в суд, – рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг мэрии Сочи Андрей Никончук.