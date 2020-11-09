«Зенит» добыл волевую победу над «Краснодаром» в драматичном Winline Derby на берегах Невы

Артем Дзюба стал одним из главных героев Winline Derby в Санкт-Петербурге

8 ноября большой футбольный вечер Российской премьер-лиги завершал матч с приставкой «супер». «Зенит» и «Краснодар» сошлись в Санкт-Петербурге. Противостояние Севера и Юга в этом сезоне получило статус Winline Derby — в честь партнера, которого выбрали себе команды.

Последние несколько матчей соперников были полны огня, поэтому ожидания от битвы были высоки. «Зенит» и «Краснодар» явно рассчитывали на большее на этом отрезке сезона, но теряли очки и силы в Лиге чемпионов. Победа в Winline Derby была принципиально важна для обеих команд.

Голы не заставили себя ждать – арбитр после просмотра эпизода с игрой рукой у Вендела без колебаний указал на точку уже на 17-й минуте. Берг не дрогнул и точно отправил мяч в противоположный от Кержакова угол – 0:1.

У «Зенита» в концовке тайма появился шанс отплатить «Краснодару» той же монетой. Снова VAR, снова игра рукой, но в этот раз в ворота южан. Героем этого эпизода суждено было стать Матвею Сафонову, который без труда намертво взял мяч после удара Артема Дзюбы, ставшим героем дня еще до начала матча. Сложно представить, что он чувствовал в этот момент, но нападающий нашел в себе силы перевернуть игру.

Турнирная таблица Winline Derby на 8 ноября 2020

Во втором тайме «Зенит» преобразился и усилил давление на соперника. «Львы» стали терзать «быков» резкими атаками. На 65-й минуте Далер Кузяев смог стать невидимкой около линии штрафной южан, сполна использовал свой шанс и блестящим ударом в притирку со штангой сравнял счет.

Артем Дзюба не давал скучать защитникам «Краснодара» большую часть второго тайма и вывел «Зенит» вперед после передачи Оздоева на 79-й минуте, выскочив между Кайо и Сафоновым.

Главный тренер южан Мурад Мусаев делал замены в атаку, бросая Уткина и вернувшегося в строй Кабелла, однако усилить игру по-настоящему у него не удалось – петербуржцы были неудержимы на родном стадионе.

В самой концовке встречи «Краснодар» забыл про оборону, пытаясь выгрызть хотя бы ничью, но «Зенит» поймал свой шанс в контратаке. Вышедший на замену Сутормин получил передачу от Кругового поражает ворота «быков» и устанавливает окончательный счет Winline Derby – 3:1 в пользу северян.