В Сочи спасатели искали 15 туристов, заблудившихся в горах

Фото ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России вынуждены были разыскивать группу туристов, которые заблудились в незнакомом районе на горном хребте Ажек.

Один из туристов сумел дозвониться в ЮРПСО и сообщил, что недалеко от Ажека группа из 15 человек с тремя детьми свернула с тропы и теперь не может найти путь обратно. При этом, к походу туристы подготовились из рук вон плохо - у них на всех был только один фонарь.

Вскоре спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили заблудившихся в районе горы Водопроводная, и вывели их из леса к служебному автомобилю, а затем вывезли в город. Медицинская помощь никому из туристов не потребовалась.

- Сотрудники МЧС настоятельно напоминают, что отправляясь даже в однодневный поход, в рюкзаке у вас обязательно должны быть спички, фонарь, минимальный запас продуктов и медикаментов, питьевая вода, лёгкая и удобная запасная одежда. Также не забудьте зарядить свой телефон и взять с собой портативное зарядное устройство. — рассказали в Пресс-службе ЮРПСО МЧС России.