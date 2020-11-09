Кубанская баскетбольная команда будет единственным представителем России в юношеской Евролиге

Фото администрации КК

Всего в соревнованиях юношеской Евролиги сезона 2020/2021 примут участие 24 команды. В их числе – молодежный коллектив клуба «Локомотив-Кубань».

Матчи пройдут в трех группах по восемь команд в каждой.

Игры отборочного этапа пройдут с 21 по 23 февраля в сербском Белграде.

- Соперниками кубанцев станут «Партизан», «Црвена Звезда» и «Мега», а также «Будучность», «Цедевита Олимпия», «Маккаби» и «Клуж-Напока»,- сообщает администрация края.

Победители в группах автоматически получают путевку в финальную стадию турнира. Еще пять команд из трех групп также получат право участвовать в финальных играх. Заевршится Евролига в конец мая 2021 года.