В Краснодаре наградили лучших полицейских Кубани

Фото администрации КК

В преддверии профессионального праздника в Краснодаре прошла церемония награждения лучших полицейских региона. Им вручены ведомственные награды и грамоты от краевых властей.

На сей раз мероприятие прошло с ограничениями в связи с пандемией.

Начальник ГУ МВД Кубани Владимир Андреев отметил успешную работу своих подчиненных, которым с начала 2020 года удалось раскрыть более 24 тысяч преступлений.

Губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил полицейских за ежедневную работу, отметив, что нагрузка на правоохранителей в регионе с курортной спецификой огромна. В период пандемии работы кратно прибавилось. Весной около 3000 полицейских ежедневно следили за порядком на улицах. Еще больше тысячи участвовало в отрядах самоконтроля.

– В первые, самые сложные месяцы ограничительных мероприятий и пандемии вы вышли на передовую в борьбе с ковидом. Вы контролировали соблюдение карантинных требований, разъясняли жителям региона их необходимость. Это большая, серьезная работа, которую нам с вами предстоит продолжить, – подчеркнул губернатор.