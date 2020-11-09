Директор школы на Кубани открыла «прачечную» по отмыванию бюджетных средств

Фото Светланы Маковеевой

В станице Брюховецкой директор одной из школ организовала работу настоящей «прачечной» по отмыванию бюджетных средств.

Принцип ее работы был довольно прост. Каждый месяц директриса просто называла главному бухгалтеру сумму, которую нужно было перевести на счет еще одной сотрудницы бухгалтерии. Естественно, эти суммы были существенно больше официальной зарплаты сотрудницы.

По поступлении на счет деньги обналичивались и делились на троих. Весь «проект» камуфлировался липовыми финансовыми отчетами. Столь простым и наглым образом вся троица сумела за 3 года похитить более 10 миллионов бюджетных рублей.

Эта «идиллия», скорее всего, продолжалось бы и дальше, но в конце концов ушлые работники образования попали в поле зрения полиции.

- На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела в отношении трех местных жительниц в возрасте 42 и 43 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество),- сообщает ГУ МВД по краю.

Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет тюрьмы.