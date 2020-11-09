В Краснодаре пьяный хозяин дома до смерти забил палкой 45-летнего гостя

Фото СК РФ

В ночь на 4 ноября 2020 года 58-летний житель Краснодара пригласил к себе домой выпить на улицу Советскую в поселке Лазурном своего нового знакомого.

Во время застолья во дворе дома 45-летний гость начал жаловаться на свою бывшую супругу, нелестно о ней отзываясь.

Это настолько возмутило порядком выпившего хозяина дома, что он схватил палку и принялся молотить ею по голове собутыльника. Но и этого рассвирепевшему мужчине показалось мало. Он взял отвертку и четырежды пырнул ею гостя в грудь и живот.

От полученных побоев и ран тот умер на месте. Хозяин дома позвонил знакомым, и все им рассказал. Те вызвали «Скорую» и полицию.

- Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 58-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 45-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.