Геленджик готов стать российским центром обучения яхтсменов

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

«Центр олимпийской подготовки водных видов спорта» воспитывает 65 юных яхтсменов, а соревноваться на волнах геленджикской бухты, ежегодно приезжают тысячи спортсменов.

Спустя два года реконструкции в городе-курорте распахнула свои двери парусная школа.

В торжественном открытии центра приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев и глава города-курорта Алексей Богодтистов. Поздравить геленджичан также пришли президент Всероссийской Федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев и профессиональные яхтсмены.

Первая парусная школа появилась в Геленджике в далеком 1976-м. Тогда спортсмены мастерили яхты собственными руками. Теперь у ребят появились совершенно иные возможности - обновленный центр с классами оборудован в соответствии с современными требованиями и находится в самой удобной для обучения части бухты.

По мнению главы региона, теперь курорт может стать ключевым центром обучения яхтсменов в России.

- За 44 года существования парусной школы в нашем городе, никогда не было таких условий, которые у нас сегодня появились. Благодаря нашему губернатору в Геленджике появился современный, построенный по всем стандартам центр подготовки водных видов спорта. Мы постарались провести все работы качественно и в срок. Учитывая, что Центр строили прямо на берегу моря, возникало много непредвиденных трудностей. Потому отдельно благодарю за хорошую работу команду строителей – отметил Алексей Богодистов.