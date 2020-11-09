Горы Геленджика вошли в состав «зеленого ожерелья» Кубани

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

Площадь парка – около 66 га. Статус ООПТ позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье.

- Парк «Маркотх», расположенный на северных и южных склонах Кавказского хребта, куда входит и огромная территория нашего Геленджикского района, теперь под защитой от вырубки и застройки. Считаю, что принятое решение имеет историческое значение, его оценят наши дети и внуки. Ведь часто темпы развития городов становятся губительными для окружающей природы, которую после деятельности человека невозможно восстановить, - подчеркнул Алексей Богодистов.

Напомним, решение озеленить оголенные склоны Маркотхского хребта было принято в 60-х годах прошлого столетия. Для создания дендропарка использовали сосну пицундскую и крымскую. Благодаря этим деревьям воздух Геленджика считается уникальным для оздоровления организма человека, а целебные свойства фитонцидов используют в программах лечения санатории курорта.