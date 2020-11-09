Предприятиям потребсферы Кубани грозит более 1 млн рублей штрафов за нарушения в пандемию

Фото администрации КК

Только за минувшие выходные в Сочи Краснодаре рейдовые группы из числа сотрудников полиции и администрации Сочи и Краснодара смогли выявить 15 объектов торговли и общепита, где игнорировались правила эпидемиологической безопасности и соблюдение масочного режима.

Кроме того, многие из этих заведений работали дольше определенного постановлением краевых властей времени закрытия - полуночи.

Власти региона подчеркивают, что намерены добиться выполнения правил работы увеселительных заведений во время пандемии.

– Контроль за соблюдением ограничений и требований, установленных в период пандемии, не будет ослабевать. Рейдовые мероприятия продолжаются, – отметил глава департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

На первый раз нарушители могут отделаться предупреждением. Но, если нарушения будут выявлены вторично, санкции за это будут весьма серьезными.-штраф до 1 миллиона рублей или приостановка работы на три месяца.