Зеленый день от "Cбера" пройдет в онлайне и с максимальной выгодой для миллионов жителей южных регионов

На Юге России и Северном Кавказе стартует самый выгодный день в году - Зеленый день. Для частных клиентов он пройдет 11 12 ноября, а для корпоративных - продлится всю неделю с 11 17 ноября. "Сбер" приготовил эксклюзивные скидки и кросс-коллаборации, а также бесплатный доступ к цифровым продуктам и сервисам.

Свои спецпредложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», и прочие.

Также в Зеленый день свои эксклюзивные предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

Среди партнеров федеральной акции в 2020 году есть представители южного бизнеса. Спецпредложения для клиентов "Сбера" приготовили гостиничный комплекс «Богатырь», курорт «Красная поляна», магазин спецодежды «БлокПост», магазин цифровой техники «Цифроград» и текстильный дом «Cleanelly».

- Два года назад «Сбер» изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: ведь лучше не принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам, - говорит Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. - И мы рады, что эта идея понравилась миллионам жителей Юга России и Северного Кавказа. С каждым годом наш самый выгодный день становится все более масштабным и ярким: присоединяются новые партнеры, расширяется число спецпредложений, в которые теперь входят даже такие консервативные банковские продукты, как ипотека. В этом году мы проводим Зеленый день онлайн. Уверен, акция станет отличной возможностью получить самые востребованные товары и услуги со скидками до 70% из любого удобного места и без необходимости лишних социальных контактов. Зеленый день в современных реалиях — не только онлайн-праздник скидок, но ещё и проводник хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня.

Например, в Зеленый день можно купить квартиру со скидкой 20%. При одобренной в «Сбере» ипотеке можно выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 жилых комплексах во всех регионах страны, а потом застраховать с выгодой 40% в «СберСтрахование». Специальная ставка по кредиту и спецусловия по кредитной карте также порадуют участников. Также Зеленый день дает возможность сэкономить на два года вперед, купив подписку «СберПрайм» по уникальной цене. По специальной цене можно приобрести и мультимедийную приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающую любой телевизор в центр развлечений.

В этом году Зеленый день пройдет в три этапа:

- до 10 ноября можно заранее забронировать некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

- 11 ноября на сайте будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках «Сбера» и самых интересных предложениях;

- 11–12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Подробности акции.