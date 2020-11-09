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В Краснодаре на месте недостроя появится спортплощадка. Заброшенное капитальное здание по улице 70-летия Октября, в Юбилейном микрорайоне не подлежит восстановлению. К такому заключению пришли эксперты национального бюро проектирования и капитального строительства. Мэрия краевого центра сейчас обсуждает, какие подготовительные процедуры необходимы для демонтажа.

— Здание необходимо сносить, присоединять освободившуюся территорию к 89-й школе и делать там спортплощадку. Процесс нужно ускорять, делать все максимально быстро, чтобы эта история не затягивалась, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Краснодаре сносят «скобяные ряды» на улице Калинина. Владельцев павильонов предупредили об этом заранее.