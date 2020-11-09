На Кубани 155 студентов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

На Кубани из-за коронавируса приостановлена деятельность семи групп в трех колледжах и техникумах. На карантин отправлено 155 учащихся.

- В Краснодаре закрыты группы в монтажном и политехническом техникуме, техническом колледже, - сообщили в оперативном штабе.

Одновременно все группы Ейского полипрофильного колледжа возобновили очное обучение после COVID-19. Сейчас образовательное учреждение работает в штатном режиме. Пока учащиеся и педагоги были самоизоляции, в здании провели дополнительную санитарно-профилактическую обработку помещений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в общественном транспорте Краснодара штрафуют пассажиров без масок. Уже выписано несколько протоколов.