На Кубани прогнозируют первые морозы.

В Краснодарский край на этой неделе придут первые морозы. Синоптики на 11 и 12 ноября прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

- Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов. Но 12 ноября прояснении местами до минус 4 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер будет дуть северный и северо-восточный 12-14 м/с, местами могут фиксироваться порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что понедельник, 9 ноября, стал самым теплым днем на неделе.