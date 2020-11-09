В музее имени Фелицына открылась новая выставка

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В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Фелицына начала работу новая экспозиция. Это выставка из цикла «История в лицах: ими гордится Кубань». Она посвящена 120-летию со дня рождения историка и писателя Феклы Навозовой.

- Всю свою жизнь легендарная женщина посвятила изучению Кубани и её истории, кроме того она занималась просветительской деятельностью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в музее.

В музейных фондах хранится немало палеонтологических находок ученой. Экспозиция будет работать до 29 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в музее имени Фелицына прошла выставка «Оружие Победы». Здесь были представлены легендарные винтовки Мосина и Токарева, пулемет Дегтярева, автоматы ППШ.