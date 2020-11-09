В Сочи водитель иномарки сбил подростка и скрылся

Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток. ДТП случилось 9 ноября в 12:30 в Адлерском районе на улице Петрозаводской у дома №40/4. Ребенок шел по обочине дороги навстречу машинам.

- Предположительно, пешехода сбила иномарка, возможно - Chevrolet Rezzo, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. - После аварии водитель с места ДТП скрылся.

Подросток получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.

Всех, кто обладает информацией о водителе, сбившем ребенка, просят сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02.