Краснодарская арт-группа выпустит совместный проект с Dior

Фото: @recycleart

В Краснодаре арт-группы Recycle разработали дизайн новой сумки для Dior.

- С радостью сообщаем о сотрудничестве с Dior, - рассказали дизайнеры. - Это специальный выпуск сумки Lady Dior от Recycle Group.

По их словам, скоро можно будет потрогать и носить это «диджитальное безумие». Дизайнеры напомнили, что первая серия первые модели сумок Lady Dior вышли в 2016 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что дизайнер из Краснодара принял участие в новом реалити-шоу «Подиум». Он боролся за звание лучшего модельера