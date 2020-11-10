Краснодарская арт-группа выпустит совместный проект с Dior

Фото: @recycleart
В Краснодаре арт-группы Recycle разработали дизайн новой сумки для Dior.
- С радостью сообщаем о сотрудничестве с Dior, - рассказали дизайнеры. - Это специальный выпуск сумки Lady Dior от Recycle Group.
По их словам, скоро можно будет потрогать и носить это «диджитальное безумие». Дизайнеры напомнили, что первая серия первые модели сумок Lady Dior вышли в 2016 году.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что дизайнер из Краснодара принял участие в новом реалити-шоу «Подиум». Он боролся за звание лучшего модельера