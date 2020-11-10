На Кубани ожидаются заморозки

Сейчас самое время утепляться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае в ноябре ожидаются «температурные качели». 10 ноября воздух прогреется до 12 градусов, ночные температуры будут держаться в районе 3 градусов. А 11 ноября столбик термометра днем поднимется только до 8 градусов, а ночью и вовсе в регион придут заморозки – температура опустится до -1. 12 и 13 ноября немного отпустит и дневные температуры достигнут 10 градусов тепла.

- 10 и 11 ноября в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в низинах и водоемов сгустится туман, просим водителей быть осторожными на дорогах. Температура воздуха – 8-12 градусов. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также заморозки придут в 20 числах, ночные температуры опустятся уже до -5. Сейчас самое время предусмотреть, как защитить сельхозкультуры и уличные растения.