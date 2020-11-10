В мэрии подготовили наглядные карточки о масочном режиме в школах Краснодара

Фото: krd.ru

Напомним, что администрация Краснодара обязала школьников и учителей носить маски. Повязки на лице должны быть только в местах массового скопления, где нет рециркуляторов. На уроках школьники и педагоги снимают средства защиты. Такие меры приняты, чтобы снизить риск распространения коронавируса в образовательных учреждениях.

Фото: krd.ru

- В общеобразовательных учреждениях сотрудникам и ученикам необходимо носить маски при входе в школу и выходе из неё, в коридорах, в рекреациях, в местах массового пребывания людей, в местах, где отсутствуют приборы обеззараживания воздуха, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: krd.ru

В администрации подготовили наглядные карточки о масочном режиме в школах Краснодара. На них тезисно описывается, почему и где ученикам нужно носить повязку на лице, а когда ученики могут снять маску.