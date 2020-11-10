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В Краснодарском крае усилили масочный режим. Теперь, исходя из постановления Главного санитарного врача, лица, находящихся на территории Российской Федерации, должны носить повязки для защиты органов дыхания «в местах массового пребывания людей», в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

В мэрии Краснодара объяснили, что такое «место массового пребывания людей».

- По данным Роспотребнадзора, местом массового пребывания считается территория общего пользования поселения или городского округа, например парки и скверы, либо место общего пользования в здании, строении и сооружении, на которых может одновременно находиться более 50 человек, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Напомним, что за нарушение масочного режима в Краснодаре штрафуют. Рейдовые группы проверяют наличие повязок на лице три раза в день.