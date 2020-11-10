Президент гандбольной «Кубани» Евгений Трефилов вылечился от коронавируса

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Напомним, бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу и почетного президента ГК «Кубань» Евгения Трефилова госпитализировали с коронавирусной инфекцией 28 октября. Он был доставлен в одну из московских больниц.

На лечение потребовалось почти две недели. Накануне стало известно, что 65-летний первый вице-президент ФГР вылечился от COVID-19 и вернулся в Краснодар.

- Перед выпиской сдал три теста на коронавирус. Все они дали отрицательный результат, - сказал Трефилов.

Какое-то время Евгений Трефилов будет находиться дома на реабилитации. Он отметил, что лучше с этим вирусом не шутить, и посоветовал всем беречь себя.