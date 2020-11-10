«Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, но аттракционы продолжат работать

Новое расписание отличается от режима работы в межсезонье в прошлые годы

С 9 ноября «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, которое будет отличаться от режима работы в межсезонье в прошлые годы. Прогулочными будут только два дня — понедельник и вторник. В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня. 0+

- А со среды по воскресенье можно будет кататься на всех аттракционах, как и летом. Можно будет посетить шоу в дельфинарии, игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревню, прокатиться на детских, семейных и экстремальных аттракционах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в парке.

Зимние праздники в «Сочи Парке» будут отмечать с 26 декабря по 10 января. В это время будут открыты все аттракционы, кроме водных в «Морском царстве».

Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный. С 9 ноября по 25 декабря «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 19:00, с 26 декабря — до 20:00. 0+

Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru.