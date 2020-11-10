Парламентарии Кубани внесли предложения по изменению федерального законодательства

Фото: ЗСК

Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края.

Они рассмотрели инициативы по изменению ряда федеральных нормативных правовых актов.

Например, предложенные депутатами ЗСК изменения в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, в период с 2016 по 2019 годы факты розничной продажи спиртного без маркировки выявлены в 200 объектах розничной торговли общественного питания.

- На Кубани такие факты выявляются систематически. Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того - она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции, - подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя документ.

Парламентарии обсудили и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предполагающие ужесточение наказания за продажу фальсифицированного алкоголя. Председатель ЗСК подчеркнул, что чем решительнее и серьезнее будут меры по противодействию производству, тем эффективнее можно пресекать продажу фальсификата.

Также детально участники Совета обсудили и поправки в Жилищный кодекс РФ. Изменения призваны исправить ситуацию, при которой решения о смене управляющей организации принимаются собственниками помещений в многоквартирном доме многократно в течение короткого промежутка времени.

При обсуждении данного вопроса участники заседания пришли к мнению, что вынесенный на рассмотрение документ необходимо дополнить рядом пунктов. В частности, чтобы органы местного самоуправления могли влиять на выбор управляющей компании. Иначе недобросовестное управление приводит к большим долгам по плате за коммунальные услуги.