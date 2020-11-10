Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 ноября 2020 увеличилось на 146

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 10 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 146 человек.

- В Краснодаре заболел 31 человек, в Туапсинском районе – 16, в Сочи и Крымском районе по – 12, в Северском – 10. По шесть инфицированных выявлено в Крыловском и Павловском районах, по пять в Кавказском, Лабинском и Темрюкском районах. По четыре человека попали в больницу с COVID-19 в Армавире и Абинском районе, по три – в Курганинском и Тихорецком. По два новых пациента с короавирусом прибавилось в Анапе, Геленджике, Брюховецком, Гулькевичевском, Динском, Красноармейском, Мостовском, Новокубанском, Славянском муниципалитетах. По одному человеку заразились в Белореченском, Каневском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тблисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Также известно, что в числе заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено четверо детей, самому младшему – пять лет. Стоит отметить, что в настоящее время 43 человека находятся в тяжелом состоянии, четверо из которых – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.