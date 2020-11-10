Около 200 дополнительных поездов отправят на курорты Кубани в Новый год

Обратно пика загрузки перевозчик ждет 8 и 9 января

До новогодних праздников еще полтора месяца, но народ уже вовсю готовится к ним. Для этого уже бронируют гостиницы, расхватывают билеты на самолеты и поезда. Чтобы все успели отдохнуть, а поезда не были переполнены туристами, перевозчик назначил дополнительные составы.

- Уже сейчас понятно, что спрос на ряде направлений вырастет, а значит, будет рассмотрен вопрос об увеличении количества дополнительных поездов либо присоединения дополнительных вагонов, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе компании.

Известно, что поезда поедут из Ростова-на-Дону в Имеретинский курорт, Кисловодск и Розу Хутор, а из Адлера – в Кисловодск.

Ожидается, что из северной столицы дополнительные составы будут курсировать в Анапу и Новороссийск, из Москвы – в Новороссийск, Адлер и в другие города.

Перевозчик готовится к пиковым загрузкам популярных направлений 29 и 30 декабря, обратно пассажиры в основном отправятся 8 и 9 января.