Новый детский сад построят в Краснодаре около микрорайона «Южане»

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Собственник строительной компании безвозмездно передал городу участок в районе Западного Обхода в границах жилых комплексов «Южане» и «Близкий». Ранее в этом районе выделили территорию под строительство школы.

- После возведения школы и детского сада здесь получится целый образовательный кластер, - написал Евгений Первышов в своем Телеграм-канале.

К участку, переданному под возведение детского сада, уже подвели все коммуникации. В настоящее время готовится необходимая документация для проектирования и строительства здания.

Еще один участок под строительство детсада администрации Краснодара передали в сентябре этого года. Застройщик отделил в муниципальную собственность земли на территории коттеджного поселка «Николино Парк» в районе поселка Российского.