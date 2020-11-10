В Краснодарском крае скончались еще шесть пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжат умирать люди с коронавирусом. По данным на 10 ноября за последние сутки летальные случаи произошли в больницах Краснодара, Лабинского, Тихорецкого и Темрюкского районов.

- В Лабинской ЦРБ не стало 57-летней жительницы Армавира. В Тихорецкой больнице умер 57-летний житель Кавказского района. Сердце 48-летней жительницы Темрюкского района остановилось в местном медучрежении. Еще три скончались в Краснодаре: 76-летний житель Усть-Лабинска, а также мужчина 83 лет и женщина 59 лет из Красноармейского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

У всех умерших наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания, отметили в краевом минздраве.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 10 ноября за последние сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 146 человек. Также известно, что в числе инфицированных выявлено четверо детей.