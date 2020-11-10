Более миллиона клиентов РНКБ регулярно используют карты для расчетов

РНКБ Банк (ПАО) зафиксировал увеличение количества банковских карт, которые активно используются для расчетов в сети платежных терминалов, в 1,5 раза за год - до 1,1 миллиона штук (для сравнения, в октябре прошлого года – только 723 тыс. шт.). При этом количество карт, выпущенных банком за аналогичный период, увеличилось только в 1,3 раза.

83% от общего количества pos-активных карт составляют дебетовые карты. Стоит отметить, что в 2019 году наиболее активными регионами по расчетам картами РНКБ были Симферополь, Севастополь и Большая Ялта, а в 2020 году – Симферополь, Севастополь и Краснодарский край. Кроме того, активный рост по данному показателю демонстрируют также Евпатория, Керчь, Ялта и северные районы Крыма.

Также постоянно растет количество и объем ежедневных транзакций с помощью карт РНКБ в платежных терминалах банка. Так, на сегодняшний день количество таких платежей составляет 497,9 тыс. в сутки, а среднесуточный объем платежей составляет 333,3 млн рублей. При этом в ноябре 2019 года эти показатели составляли соответственно 277 тыс. платежей в сутки на среднюю сумму 203 млн рублей в сутки. Таким образом, среднедневное количество платежей увеличилось в 1,8 раза, а средний объем платежей в день - в 1,65 раз соответственно.

- Активный рост количества карт, которые используются для расчетов, связан в том числе и с постоянным расширением сети платежных терминалов банка, – говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Сегодня сеть pos-терминалов РНКБ насчитывает 29 тысяч устройств, при этом более 7 тысяч было установлено в течение 2020 года. Кроме того, повышается финансовая грамотность населения – наши клиенты знают, что в условиях пандемии расчеты бесконтактными банковскими картами являются одним из самых безопасных способов оплаты. Также в банке работают программы для владельцев карт, в соответствии с которыми за активное использование начисляются кэшбеки и бонусы.