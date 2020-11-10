Группа ВТБ и «Метр квадратный» запускают сервис поиска недвижимости с онлайн-консультантом

Группа ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» запускают сервис «М2.Панорама». Он позволяет, не выходя из дома, через браузер компьютера подобрать недвижимость от застройщика и посмотреть объект в сопровождении онлайн-консультанта с помощью виртуального тура. Клиентам уже доступны более 100 жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и городах Краснодарского края.

Клиенты, желающие дистанционно приобрести недвижимость в одном из городов России, смогут сделать это с консультантом, который расскажет об особенностях объекта и проведет виртуальные туры по понравившимся квартирам. На сайте «М2.Панорама» для этого надо выбрать опцию «Искать с консультантом», после чего свободный специалист синхронизируется с экраном клиента. Голосовая и видеосвязь на сайте позволят создать ощущение, что оба участника беседы находятся за одним компьютером – покупатель будет видеть все действия консультанта на портале. Виртуальная экскурсия в виде 360-градусного тура поможет перенестись в будущую квартиру, оценить ее площадь, планировку и отделку. При этом консультант на экране клиента будет видеть только страницу сайта «М2.Панорама». Услуга бесплатна.

«На этапе подбора квартиры особенно важен временной ресурс – чтобы найти именно свое предложение на рынке недвижимости необходимо пересмотреть огромное количество вариантов в разных частях города. Осенью количество экстерриториальных сделок в России выросло на 30% по сравнению с летним периодом. При этом клиенты отмечают недостаток информации при дистанционном приобретении квартиры. Сервис, который мы запустили, поможет покупателю не только сэкономить время и хорошо рассмотреть новый объект, но и получить ответы на все свои вопросы непосредственно от консультанта», – отметил Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

«3D технологии позволяют получить максимально приближенный к реальности опыт посещения квартиры. Это значительно упрощает процесс выбора недвижимости и делает его безопасным в условиях пандемии. Клиенту не нужно откладывать решение по приобретению имущества до лучших времен. Мы занимались разработкой этого проекта в партнерстве с технологической компанией Модум Лаб, имеющей большой опыт в разработке VR-продуктов и виртуальных туров. Уверена, что наши клиенты смогут сделать правильный выбор при выборе жилья», – заявила глава управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.