С улицы Московской в Западное трамвайное депо Краснодара пересадили 64 липы

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В краевом центре пересаживают липы с улицы Московской. Деревья убирают с территории, по которой протянут новую трамвайную ветку.

- Уже перенесли 179 деревьев породы Липа Войлочная Брабант, которые росли на участке от Солнечной до Петра Метальникова, 64 из них высадили на территории Западного трамвайного депо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Еще в 60-е годы, когда строилось трамвайное депо, здесь росли 85 пирамидальных тополей. Но деревья сильно пострадали из-за «ледяного дождя» в 2014 году, и их пришлось спилить. Новые липы – отличная компенсация. На внутренней территории депо разместили 57 лип, еще семь высадили снаружи, вдоль забора.

- Еще 115 лип с улицы Московской перенесли во дворы краснодарских школ и детских садов, - добавили в мэрии.