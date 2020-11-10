В Апшеронском районе построили малобюджетный спортивный комплекс

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Кубанской Апшеронского района возвели новый малобюджетный спортивный комплекс. Здесь можно заниматься баскетболом, мини-футболом, волейболом и другими видами спорта или единоборств.

- В спорткомплексе могут одновременно заниматься 24 человека. Это замечательная пропускная способность для населенного пункта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В малобюджетнике оборудовали раздевалки, душевые и тренерскую комнату. Также благоустроили прилегающую территорию. Для тренировок будет составлен график, а в свободное время спортивный комплекс открыт для жителей всех возрастов.

- На строительство комплекса из бюджета региона на создание спортивного комплекса направили порядка 27,5 миллионов рублей, - уточнили в администрации.

За последние пять лет на территории региона построено 75 подобных объектов.