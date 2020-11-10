В Кропоткине 30-летний мужчина убил собутыльника за оскорбление его знакомой

Фото СУ СК по краю

В конце октября двое приятелей накрыли стол в доме в переулке Первомайском в Кропоткине, и принялись выпивать.

Как это часто бывает, после приличной дозы совместно выпитого, между собутыльниками возникла ссора. 58-летний местный житель начал весьма нелестно отзываться об их общей знакомой.

Его 30-летнего собеседника это настолько возмутило, что он повалил приятеля на землю и принялся избивать его руками и ногами.

В конце концов тот перестал подавать признаки жизни. Его мучитель наконец понял, что уже некоторое время пинает мертвое тело, и позвонил своей знакомой, которой и рассказал о случившемся. Вдвоем они решили спрятать труп убитого, и сбросили его в колодец на участке перед домом.

Примерно через неделю женщину, знавшую о трагедии, замучили угрызения совести, и она сообщила о произошедшем в полицию.

- Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 58-летнему местному жителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.