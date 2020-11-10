Около 140 обращений поступило на горячую линию департамента потребительской сферы

Фото администрации КК

За последние 5 дней на горячую телефонную линию по вопросам деятельности объектов торговли и общепита в период пандемии поступило около 140 звонков от жителей края.

Особо бдительные граждане сообщают о нарушениях в работе магазинов, ресторанов и кафе.

Звонящих также остро волнует несоблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

– За несколько дней работы «горячей линии» по объектам торговли и общественного питания поступило 137 обращений. Специалисты отвечают на каждый запрос, – рассказали в департаменте потребительской сферы края.

В департаменте также напомнили, что жители региона круглосуточно могут сообщить по телефону 8 (938) 501-45-45 о том, какие объекты игнорируют требования Роспотребнадзора, какие заведения общепита нарушают режим повышенной готовности и работают после полуночи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», после рейдовых проверок в Сочи за нарушения может быть приостановлена работа 8 ресторанов и клубов.