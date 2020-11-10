Спасателям в Сочи пришлось искать в горах заблудившихся туристов из Москвы

Фото ЮРПСО МЧС России

Накануне вечером сочинским спасателям вновь пришлось отправляться в горы Адлерского района, чтобы вызволить попавших в беду туристов. 27-летний мужчина и 24-летняя девушка из Москвы решили проверить на практике свои альпинистские навыки, но силы явно переоценили.

Пара сначала поднималась, в соответствии с указаниями навигатора, по руслу высохшего ручья рядом с рекой Бешенка. И все шло хорошо, пока туристы не уперлись в крутую скалу. В горах быстро темнело и участники похода не рискнули повернуть обратно и начать спуск по камням.

Мужчине удалось дозвониться спасателям.

Туристам повезло, что в горном районе хорошо работала мобильная связь. Периодически созваниваясь с ними, и используя сигнальные средства, сотрудники МЧС сумели их найти.

- Спасатели ЮРПСО наконец обнаружили пару и вывели их на тропу, а затем вывезли заблудившихся из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна. — рассказали в Пресс-службе ЮРПСО МЧС России.