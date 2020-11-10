Почти 100 тысяч заявлений о регистрации прав поступило в Кадастровую палату Кубани в первом полугодии 2020 года

Фото мэрии Краснодара

В первом полугодии 2020 в Кадастровую палату по Краснодарскому краю поступило 94 тысячи заявлений на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав. По сравнению с аналогичным периодам прошлого года количество поступивших заявлений снизилось на 32%. В 2019 году количество данных заявлений составило 139 тысяч.

Кадастровая палата по Краснодарскому краю напоминает, что с 1 января 2017 года со вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» действует единая учетно-регистрационная процедура, позволяющая одновременную подачу заявления на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет.

Чтобы подать заявление для осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав можно воспользоваться следующими способами:

Постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы. За осуществление государственной регистрации прав предусмотрена государственная пошлина.

Также можно обратиться в офисы Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, подав заявление о кадастровом учете и (или) регистрации прав по экстерриториальному принципу.

На сегодняшний день прием документов по экстерриториальному принципу осуществляется в следующих офисах учреждения:

Экстерриториальный принцип удобен тем, что жителю, например, Архангельской или Калининградской области совершенно не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в наследство домик у моря.

Напоминаем жителям Краснодарского края, сроки проведения учетно-регистрационных действий по экстерриториальному принципу не изменились. Как правило, на это потребуется пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации права собственности. Единовременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает всего десять рабочих дней.

Уточнить дополнительную информацию о подаче заявлений на кадастровый учет и регистрацию права можно по Единому справочному номеру телефона: 8 (800) 100-34-34.