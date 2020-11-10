С начала 2020 года полицией в Сочи раскрыто более 200 экономических преступлений

Фото мэрии Сочи

10 ноября в стране отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В торжественной обстановке мэр Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил сотрудников сочинского УВД и линейного управления МВД на транспорте, вручив им почетные грамоты, поздравительные адреса и благодарственные письма. Всего наград от имени главы Сочи удостоились более 80 полицейских, многие из которых получили поздравления на местах.

- От всей души хочу поблагодарить вас за вашу трудную, опасную, но очень важную и нужную работу. Вы всегда с честью выполняете все возложенные на вас задачи. Во многом благодаря вашему профессионализму Сочи по праву считается одним из самых комфортных и безопасных городов России. Спасибо за ваш добросовестный труд и честное отношение к делу, - подчеркнул мэр.

В мероприятии приняли участие руководители силового блока курорта и депутаты ГСС. В ходе праздничной церемонии начальник УВД Сочи Сергей Огурцов также вручил служебные удостоверения сотрудникам, получившим очередные звания.

С начала 2020 года сочинскими полицейскими было раскрыто более 200 преступлений экономической направленности и свыше 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У нарушителей закона было изъято порядка 11 килограммов запрещенных веществ, установлено местонахождение 11 без вести пропавших граждан.

Особого внимания заслуживает и деятельность городского линейного управления МВД России на транспорте. За год на курорт приезжает более 5 миллионов туристов.

Круглосуточно в аэропорту, на железнодорожных станциях, автовокзалах и в морском порту Сочи дежурят сотрудники полиции. Ежедневно наряды выявляют преступников и подозрительных граждан в потоке пассажиров, регулярно проводят инструктаж с проводниками, а также обеспечивают безопасность граждан с помощью кинологических служб.