Победители и призёры WorldSkills Russia прибыли в «Орленок»

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Во Всероссийском детском центре стартовала программа «Профильные техноотряды», по итогу которой дети получат практический опыт в различных компетенциях, сдадут демонстрационный экзамен и станут обладателями Skills-паспортов.

Участниками программы «Профильные техноотряды» стали 120 детей в возрасте 11-16 лет из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Они являются участниками, призёрами и победителями чемпионатов WorldSkills Russia разных уровней, а также победителями Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Профильные техноотряды».

«Программа «Профильные техноотряды» – одна из самых насыщенных и интересных смен, которые реализуются в «Орлёнке». Мы видим ребят, которые уже со школьной скамьи знают, кем они хотят стать, готовы погружаться в профессию сейчас, чтобы в будущем стать лучшими в своём деле. Благодаря нашим партнёрам-организаторам проекта, дети из разных регионов страны получают возможность приехать на черноморское побережье, познакомиться с культурой и традициями «Орлёнка», сдать демонстрационные экзамены по выбранному направлению и стать обладателями Skills-паспортов, подтвердить свои профессиональные знания и навыки. Здесь так много талантливых и замотивированных детей, что нет сомнений в том, что совсем скоро мы увидим орлят в числе победителей мирового чемпионата WorldSkills», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

С началом смены ребят поздравили: начальник отдела развития среднего профессионального образования Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Татьяна Ерохина, директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев и руководитель управления по организации юниорских соревнований Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Анна Узалукова.

«Министерство Просвещения России заинтересовано в подготовке квалифицированных кадров для экономики и других сфер деятельности страны, поэтому для нас очень важно, чтобы эта смена помогла вам сделать осознанный выбор будущей профессии», – обратилась к участникам программы начальник отдела развития среднего профессионального образования Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Татьяна Ерохина.

В течение смены дети получат навыки работы в следующих компетенциях: «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная робототехника», «Интернет-маркетинг», «Рекрутер», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Участники смены также узнают о современном рынке труда, движении и чемпионатных линейках движения WorldSkills Russia, познакомятся с проектной деятельностью и разработкой научно-исследовательских, инфрастуктурных и инженерных проектов.

«Я впервые в «Орлёнке» и очень рада быть участницей именно этой смены! Чтобы попасть сюда, я участвовала в конкурсе. Мне интересен рекрутинг, соответственно, выбор пал на направление «Рекрутер». Я очень надеюсь, что здесь я смогу расширить свои знания, побольше изучить данную сферу деятельности и, конечно, подружиться со всеми ребятами», – поделилась впечатлениями участница смены «Профильные техноотряды» Александра Симоненко из Московской области.

В финале смены орлята сдадут демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia - так дети смогут подвести итог своей работы в выбранной компетенции. Экзамен проводится с целью определения уровня навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой сфере.

Программа «Профильные техноотряды» проходит с 5 по 25 ноября 2020 года. Её организаторами выступают: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс», ВДЦ «Орлёнок».