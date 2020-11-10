«Краснодар» сыграет против «Сочи» в 1/8 финала Кубка России

Краснодар сразится с Сочи в 1/8 финала Кубка России на домашней арене Фото: ФК Краснодар

В Москве завершилась жеребьевка плей-офф Кубка России 2020/21. «Краснодар» стартует в турнире с 1/8 финала. Соперником «горожан» стал футбольный клуб «Сочи».

Первый матч в этом розыгрыше Кубка России «Краснодар» проведет на домашней арене 20 или 21 февраля. Точная дата и время начала поединка станут известны позднее.

«Сочи» начал участие в этом розыгрыше с группового этапа, где оказался выше «Звезды» из Перми и «Оренбурга».

В прошлом сезоне «Краснодар» прекратил участие в Кубке России, уступив «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала со счетом 1:0. «Сочи» на этой же стадии в серии пенальти уступил «Шиннику» в Ярославле.

Наивысшим достижением «быков» в турнире стали серебряные медали. В финале Кубка России 2013/14 «Краснодар» в Махачкале уступил «Ростову» в серии пенальти (5:6), основное время закончилось вничью 0:0.

КОНКРЕТНО

21/22 февраля. Кубок России. 1/8 финала. Краснодар - Сочи.