На Кубани женщина заказала убийство 52- летнего мужа и попалась оперативникам угрозыска

Фото СК РФ

В октябре 2018 года 60-летняя жительница Славянского района попросила своего знакомого, ни много ни мало, найти киллера для убийства собственного 52-летнего мужа. Женщина сказала, что муж плохо с ней обращается и вообще ей надоел.

Ее знакомый внутренне ужаснулся услышанному, но сразу виду не подал, а предпочел сообщить о намерениях кровожадной женщины в полицию. В роли «киллера» выступил оперативник угрозыска. Женщина отдала ему 10 тысяч рублей в качестве аванса за «работу». Потом оперативники разыграли настоящий спектакль. Они инсценировали убийство мужа заказчицы, и даже показали ей фото его, якобы мертвого, тела.

Пребывая в уверенности, что ее муж убит, женщина передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120. Сразу после этого она и была задержана полицией.

- Собранные Славянским следственным отделом СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летней Ольге Валгушевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (подстрекательство к приготовлению к убийству по найму),- сообщает СУ СК по краю.

Красноармейский районный суд приговорил Валгушеву к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год.

- Сейчас женщина отбывает наказание в колонии общего режима,-сообщает прокуратура края.