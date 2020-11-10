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Лидер ЛДПР предложил сделать Сочи городом федерального подчинения

Владимир Жириновский отреагировал на проект закона о федеральной территории «Сириус»
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить федеральную территорию "Сириус" до границ всего Сочи, сделав его при этом городом федерального значения с подчинением напрямую федеральному центру, а не властям Кубани.

Как ранее сообщала «Комсомолка», накануне в Госдуму был внесен проект нового федерального закона "О федеральной территории "Сириус" .

- Что мешает весь город Сочи сделать городом федерального значения? Отделить от Краснодарского края, чтобы всем было понятно, что территория подчиняется Москве, а не губернатору Краснодарского края, что там все вопросы решает другое правительство. Весь Сочи - город федерального значения, как Севастополь", - сказал Жириновский журналистам 10 ноября.