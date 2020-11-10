Лидер ЛДПР предложил сделать Сочи городом федерального подчинения

Фото мэрии Сочи

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить федеральную территорию "Сириус" до границ всего Сочи, сделав его при этом городом федерального значения с подчинением напрямую федеральному центру, а не властям Кубани.

Как ранее сообщала «Комсомолка», накануне в Госдуму был внесен проект нового федерального закона "О федеральной территории "Сириус" .

- Что мешает весь город Сочи сделать городом федерального значения? Отделить от Краснодарского края, чтобы всем было понятно, что территория подчиняется Москве, а не губернатору Краснодарского края, что там все вопросы решает другое правительство. Весь Сочи - город федерального значения, как Севастополь", - сказал Жириновский журналистам 10 ноября.