В Ростуризме посоветовали термальные курорты Кубани для профилактики COVID 19

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На Кубани действует около 50 горячих источников, большинство из них находится в Апшеронском и Мостовском районах.

Специалисты Ростуризм 10 ноября обнародовали материалы исследования, из которых следует, что отдых на термальных источниках в этом году может стать дополнительной мерой профилактики COVID 19.

В Краснодарском крае расположено около 50 таких источников- в большинстве своем в Мостовском и Апшеронском районах.

Полезность термальных ванн отмечают и сотрудники регионального Минздрава.

– Такой отдых- это профилактика COVID-19. Термальные источники повышают иммунитет, снимают стресс, полезны для сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Они хороши в качестве реабилитации для переболевших коронавирусом, – рассказала специалист Минздрава региона по санаторно-курортному лечению Алина Александрова.