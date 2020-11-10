В Краснодаре автомобилистов будут штрафовать за неоплату парковки

Фото мэрии Краснодара

В связи с принятием новых поправок в Кодекс административных правонарушений РФ, в Краснодаре вновь начинает работу городская комиссия, в компетенцию которой будет входить мониторинг нарушений во время парковки автомобилей.

Водителей ,игнорирующих оплат парковки на улицах краевого центра ,предполагается штрафовать, используя для этого устройства видеофиксации нарушения.

- В этом случае сотрудники ГИБДД будут предоставлять административной комиссии персональные данные автовладельцев для вынесения постановлений об административном правонарушении за неоплату парковки,- сообщает мэрия Краснодара.

Штраф в данном случае может составить до 1 тысячи рублей. Постановление комиссии о нарушении и необходимости оплатить штраф планируют направлять водителям по почте на адрес хозяина автомобиля.