В Сочи 8-летнего мальчика с травмой госпитализировали после уроков в школе

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Этот неприятный инцидент произошел в школе №53, что находится в Адлере. Именно сюда вызвали врачей для 8-летнего учащегося.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик пострадал в коридоре учебного заведения после того, как закончился урок. Когда педагоги заметили, что ребенок плачет, позвали школьную медсестру. Та, в свою очередь, позвонила по телефону 03.

Восьмилетнего мальчика доставили в городскую больницу №9. Ребенок жаловался на сильные боли живота. После обследования врачи спросили школьника, что же произошло. Оказалось, что он бегал на перемене. Во время игр он зацепил ручку открывающейся двери туалета.

- У него была рваная рана верхней половины живота, а также ушиб грудной клетки, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - Во всех подобных случаях, когда травмы получают дети, мы обязаны рассказывать полиции. Сообщение уже передали правоохранителям.

Сейчас стражи порядка будут проверять версию пострадавшего ребенка.